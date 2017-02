Cherchell : Une ancienne capitale dépourvue d’infrastructures de jeunesse.

Réagissez

Juba II avait fait beaucoup d’efforts pour métamorphoser dans le bon sens la ville de Césarée ; en créant des infrastructures pour encourager les créations indiscutables afin de cultiver les populations et les aider à s’épanouir.

Il n’a pas lésiné sur les moyens pour faire venir des artistes, les céramistes, les architectes et des hommes de culture d’Italie et de la Grèce, pour construire des infrastructures sportives et du savoir, afin d’encourager les créateurs. Aujourd’hui, la capitale de l’ex. Empire de Maurétanie est totalement dépourvue d’infrastructures qui favorisent à juste titre l’épanouissement de la jeunesse de cette localité côtière, Cherchell.

Lors de l’une de ses visites de travail effectuée dans la commune de Cherchell au début du mois de février en cours, le Chef de l’Exécutif de la wilaya de Tipasa, accompagné par son staff déclarait, « la ville de Cherchell mérite mieux dit-il, ses citoyens ont le droit d’avoir des infrastructures dignes de la réputation de la ville et de la région », ajoute-t-il. Les investissements de 02 secteurs qui demeurent en hibernation, en dépit des enveloppes financières allouées par l’Etat avant le gel, demeurent celui de la culture et de la jeunesse et des sports.

D’abord au niveau du complexe sportif en cours de construction à l’Ouest de la ville (Oued-El-Hammam, ndlr), Moussa Ghellaï a instruit les responsables locaux et ceux de l’entreprise publique chargée de la réalisation, de procéder à l’assainissement de la situation financière de ce projet qui a enregistré un grand retard en dépit des visites ministérielles et celles des walis depuis plus d’une décennie.

Quand les ressources humaines de l’entreprise sont dispersées, la désorganisation s’installe et les lenteurs bureaucratiques s’imposent, le délai de construction du stade ne sera pas naturellement respecté. L’étude initiale de ce projet avait été bâclée. « J’exige l’établissement des priorités pour rendre ce stade opérationnel, homologué dans tous ses volets dans les meilleurs délais, afin de permettre aux équipes sportives de jouer et de s’entrainer, insiste le wali de Tipasa, il y a beaucoup d’espaces en hauteur qui méritent d’être exploités par moult activités de services et de commerces » explique-t-il.

Une surface de 15.000 m2 est disponible au niveau des 12 bâtiments érigés déjà. La création d’autres activités sportives dans les locaux, y compris les activités commerciales est possible. En matière de solidarité, un hangar se trouvant à proximité de la cité « Marcada », dans lequel la commune n’a pas trouvé mieux que de stocker inutilement des amas de ferraille, sera sans aucun doute destiné au CRA (croissant rouge algérien).

Ce sera un dépôt régional qui répondra aux besoins des familles nécessiteuses et démunies qui vivent dans les zones déshéritées de la région Ouest de la wilaya de Tipasa, allant de Menacuer jusqu’à Beni-Mileuk. L’idée fait son chemin, dans l’attente de sa régularisation juridique auprès de l’ex. Sempac. Enfin, la salle des fêtes construite à la sortie Est de la ville se trouve à présent dans un état pitoyable, en l’absence d’entretien.

Bien entendu, comme à l’accoutumée, les belles paroles et les promesses des élus et responsables locaux fusent lors de chacune des virées des hauts responsables dans ce bâtiment, sans jamais être respectées. L’APC de Cherchell comme par enchantement, en cette période d’austérité, est arrivée à dégager une enveloppe de 9 millions de dinars, pour l’étude d’aménagement et de réfection de cette autre infrastructure, afin de créer une salle pourvue des équipements, afin d’accueillir des manifestations culturelles : musique, théâtre, conférence, cinéma, bibliothèque, hall d’exposition, ateliers de formation.

Les poches de terrain libres sont réservées automatiquement pour la construction des mosquées ou de quelconques étals ou locaux commerciaux, sans un grand impact positif pour la collectivité locale. Cherchell avait la possibilité de réaliser une piscine, pour permettre à tous les citoyens, femmes et hommes, de profiter des bienfaits de la piscine pour leur santé, mais aussi une crèche qui répond aux normes règlementaires, et bien d’autres équipements publics. La population locale, de surcroit la jeunesse étouffent. Les gestionnaires locaux se focalisent sur la satisfaction de leurs besoins individuels.

L’opportunisme, l’égoïsme et l’audace. Un audit des autorités centrales et des propositions sérieuses auraient pu orienter intelligemment, surtout contrôler les dépenses publiques, afin de préserver le « smig » de l’intérêt des citoyens. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Hormis la création des parkings le long des rues, les travaux récurrents des trottoirs, c’est l’insouciance des uns, en plus de l’incivisme et la passivité des autres, autant de facteurs décisifs qui avaient enfoui l’ex. Capitale de Juba II sous les « décombres » de son riche passé.

C’est autant d’hypothèses qui justifient l’anarchie et l’insalubrité dans ce territoire aujourd’hui, alors que tous les élus et responsables locaux successifs qui avaient été imposés par les hautes autorités du pays, depuis des décennies n’avaient jamais rendu compte de leurs « errements », d’où cette folie de ces personnes pour «gérer » la commune pendant un mandat au minimum, une façon pour améliore leur statut social.