Cherchell : Un simulacre de rencontre de « la société civile » avec le wali

Réagissez

Ghellaï Moussa, wali de Tipasa enregistre les interventions des...

Le chef de l’Exécutif de la wilaya de Tipasa, Ghellaï Moussa, continue à sillonner les communes de la wilaya, au nombre de 28, chaque jeudi, afin de pouvoir s’enquérir de la situation des projets en cours, mais surtout rencontrer directement les citoyens pour s’imprégner des entraves et trouver des solutions à leurs préoccupations.

Il s’agit aussi pour le wali de s’informer de la réalité et enfin discuter des perspectives de développement de toute la wilaya. Depuis son installation à la tête de la wilaya de Tipasa, Ghellaï Moussa a démontré sa capacité d’analyse des dossiers dans la gestion des affaires publiques locales, en raison de son expérience dans le secteur des collectivités locales.

Le jeudi dernier, il avait effectué une visite de travail au niveau des 04 communes (Cherchell, Sidi Sémiane, Hadjret-Ennous, Sidi Ghilès) de la daïra, avant de rencontrer « la société civile ». Nombreux sont les citoyens qui n’étaient pas prévenus de cette rencontre avec le wali.

Des « membres de la société civile » de Cherchell nous avaient révélé dans la journée de jeudi, que le P/APC de Cherchell les avait réuni, 02 jours avant la visite du wali et avait chargé quelques uns de poser les questions sur des sujets choisis par le P/APC. Une ruse diabolique de l’élu local. Celui-ci avait préparé les réponses. Quand le Chef de l’Exécutif de la wilaya ignorait certains détails relatifs aux questions, le P/APC trouvait un malin plaisir à glisser discrètement, d’une manière « innocente » les documents au wali, afin que ce dernier puisse enrichir les réponses aux questions « des représentants de la société civile ».

Tout avait été préparé à l’échelle locale, par les élus comme au bon vieux temps, au moment où les hautes autorités du pays ne cessent d’insister sur la transparence et le franc parler pour informer les administrés. Les questions posées par « la société civile » étaient caractérisées par un polissage. Aucune femme n’est intervenue.

Les interventions étaient savamment orientées vers les cibles sélectionnées par le P/APC de Cherchell. L’emploi, le chômage, l’absence d’hygiène, les coupures récurrentes du courant électrique à l’origine des mécontentements, les quartiers plongés dans l’obscurité, l’insécurité, la circulation infernale des véhicules qui continue à causer des dégâts, les difficultés de développement de l’artisanat, l’inexistence des parkings pour les véhicules, l’absence d’entretien des équipements publics, l’inexistence des investissements créateurs de richesses aux alentours de l’ex. Césarée, l’absence de communication et de rencontres entre les élus locaux et les opérateurs économiques, artisans et les citoyens soucieux de la descente aux enfers de leur commune, la prolifération des constructions illicites et des maux sociaux qui sont encouragés par la passivité des élus locaux, la multiplication des amoncellements des ordures et des gravats, les agressions contre les domaines forestiers et maritimes, l’état inquiétant du marché communal et la multiplication des commerces illicites, la double « plantation » des poteaux de l’éclairage public à l’entrée Est de la ville, le diktat des véhicules des clandestins et des commerçants illégaux, l’inexistence des crèches, la répétition des travaux des trottoirs de la ville, le service des urgences médicales,… autant de sujets qui n’avaient pas suscité l’inquiétude de la « société civile » briefée par le P/APC.

Dès l’entame de son intervention, le Chef de l’Exécutif de la wilaya avait informé l’assistance que le plan de charges est en cours, « une enveloppe d’un montant de 14 milliards de dinars avait été allouée pour la daïra de Cherchell, cette dotation financière ne tient pas compte des travaux inhérents à l’amenée du gaz de ville, à la construction des logements et à l’amélioration urbaine », explique Ghellaï Moussa.

Les questions posées par les citoyens des daïras de Damous et de Fouka étaient plus franches et plus sincères, contrairement à celles de « la société civile » de Cherchell. Hélas pour cette espèce de simulacre de rencontre.