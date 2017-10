Cherchell : Disparition annoncée de l’unité de fabrication du tapis

Réagissez

Les visites effectuées depuis des décennies par des ministres et des walis, dans l’unité de fabrication artisanale du tapis de Cherchell n’ont pas permis d’ assurer l’avenir de cette « usine », ni préserver son activité qui existe depuis le début des années 30.

L’usine, de réputation mondiale, vient d’être condamnée à la disparition, à la suite d’une annonce anodine publiée le 25 octobre dernier dans un quotidien arabophone, annonçant la vente aux enchères de ce joyau de l’artisanat traditionnel algérien, avec un prix qui avoisine 62 milliards de centimes. Une aubaine pour le blanchiment d’argent.

Le tapis de Cherchell est d’abord un label. L’Empereur du Japon, la Reine d’Angleterre, et bien d’autres grandes puissances avaient acheté le tapis de Cherchell. Ceux-là en plus des institutions nationales dont la Présidence de la République et les inistères des AE et de la Défense. Le tapis est connu pour sa qualité et ses motifs qui illustrent la richesse culturelle et artisanale des différentes régions de notre pays. Un tapis pur laine précieux réalisé grâce aux mains des femmes algériennes.

Des personnalités avaient visité l’unité de fabrication du tapis de Cherchell. C’était l’une des fiertés nationales, dirigée par des gestionnaires dévoués pour l’artisanat national, qui sont malheureusement décédés. Cette unité de tapis a été transformée en salle de fêtes. Ses espaces sont devenus des parkings. Tous les moyens sont utilisés par les actionnaires pour gagner des sous. Aujourd’hui, des personnes veulent se débarrasser de ce monument culturel et historique, visité par des touristes dans le passé. C’est un bien de l’Etat. Les autorités doivent réagir pour réhabiliter cette unité de fabrication artisanale du tapis, témoin incontournable de l’Histoire de la ville de Cherchell depuis des décennies.

Les ouvrières de cette unité se retournent dans leures tombes. Elles avaient pu vivre grâce à cette fabrique dont la disparition est annoncée pour cette année 2017.

Il y a lieu de rappeler que l’unité de céramique de Tipasa et l’unité de broderie de Cherchell, dont la notoriété avait dépassé les frontières, ontt été dissoutes. Seule la directrice du tourisme demeure figée dans son poste depuis 17 années, après avoir « consommé » des ministres et des walis. Pendant tout ce temps, le secteur du tourisme et de l’artisanat périclite.