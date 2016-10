Réagissez

Tipasa est devenue la ville fétiche pour Hadj Mohamed Ghafir dit «Moh Clichy». Sous le poids de ses 82 printemps, il continue à semer les souvenirs des massacres de la manifestation pacifique qui s’est déroulée à Paris (France) le 17 Octobre 1961.

La police de Maurice Papon s’était montrée impitoyable envers les émigrés algériens et les sympathisants de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie. «Moh Clichy» sera l’invité du Chenoua au début de l’après-midi de ce mercredi 19 octobre, à l’annexe de l’ONCI. Les étudiants du centre universitaire de Tipasa et de nombreux citoyens et citoyennes constitueront l’assistance.

Hadj Mohamed Ghafir animera une conférence, qui s’articulera autour de la préparation, le déroulement et la stratégie de ce soulèvement populaire, qui avait été organisé par la Fédération de France du FLN à Paris, ayant abouti malheureusement à la mort de centaines de manifestants, enfants, femmes et hommes, que la police de la France coloniale ne s’est pas empêchée de jeter dans la Seine.

Le conférencier saisira l’opportunité de cette rencontre pour parler de la 4e édition de son œuvre intitulée Droit d’évocation et de souvenance sur le 17 octobre 1961, un livre de 615 pages, enrichi par des témoignages et des documents inédits sur cet événement historique. «Après cette 4e édition de mon livre, j’estime que j’ai livré toutes les informations sur cette manifestation du 17 octobre 1961, qui constitue une étape importante dans l’histoire de notre pays. Il est temps que je me consacre à l’écriture de mon parcours jusqu’à aujourd’hui, je transmettrai mes témoignages à la jeunesse algérienne, dans le but essentiel sera l’écriture de l’Histoire.

Un jour nous disparaîtrons, nos écrits sur le 17 Octobre 1961 resteront entre les mains des futures générations et des historiens», conclut-il. «Moh Clichy» avait déjà impressionné les étudiants du centre universitaire de Tipasa lors de sa conférence tenue le 16 octobre 2013 à l’amphithéâtre de l’institut des sciences sociales qui était plein à craquer. Ses témoignages n’avaient pas laissé l’assistance indifférente à cet événement du 17 Octobre 1961.