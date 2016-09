Bou-Ismail : Le Ministre hollandais des affaires économiques à l’UDES

Réagissez

A la veille de la tenue de la réunion informelle de l’OPEP à Alger ; Monsieur Hank Kamp, Ministre du Royaume de Hollande s’est rendu dans l’après-midi de lundi dernier à l’UDES (Unité de Développement des Energies Solaires) de Bou-Ismail (Tipasa), qui relève de la Direction Générale du Centre de Développement des Energies Renouvelables (CDER), afin de s’enquérir du niveau de développement des relations entre son pays et l’Algérie, en matière d’énergies renouvelables, d’une part et d’autre part sur les résultats des échanges des expériences entre le CDER et son homologue hollandais, l’ECN.



Le Directeur de l’UDES et le DG du CDER se sont relayés lors d’une séance de travail, à laquelle avaient assisté les chercheurs et la représentante du MESRS, afin de présenter d’abord toutes les activités de l’UDES et ensuite celles des centres de recherches de Ghardaia et d’Adrar. Le Pr. Nordine Yassâa, D.G du CDER s’est étalé sur les travaux entrepris par les chercheurs algériens au sein des laboratoires qui relèvent de son institution. Des résultats satisfaisants en matière d’énergie propre pour protéger la planète avaient été obtenus par les scientifiques algériens.

En raison de ces résultats positifs, des centres de recherche européens, américains, africains et asiatiques avaient signé des conventions de partenariat, afin d’échanger et d’approfondir les recherches sur l’utilisation de l’énergie propre. A l’issue de la séance de travail brève, en raison des aléas du protocole, le membre du Gouvernement néerlandais avait été invité par les scientifiques algériens à visiter des prototypes fabriqués par les chercheurs et universitaires nationaux.

Ces prototypes sont conçus pour produire de l’énergie pour l’éclairage, de l’alimentation en eau (froide et chaude) pour les populations et les agriculteurs, une maison entièrement alimentée en énergie solaire, une machine à sécher les aliments et les fruits, autant d’équipements crées par les chercheurs qui avaient suscité beaucoup de curiosité chez Mr Hank Kamp. Il ne s’est pas empêché de poser ses questions aux concepteurs des prototypes.

Durant toute sa présence à l’UDES, tous les échanges avaient eu lieu en anglais. Cela a fait plaisir au membre du gouvernement hollandais. Le gouvernement néerlandais s’attèle à construire le plus grand parc éolien off-shore. Une enveloppe d’un montant de 9 milliards de dollars avait été allouée pour construire ce projet en Hollande. « Je suis agréablement surpris par le travail de l’Algérie sur l’énergie renouvelable écrit-il dans le livre d’or, l’organisation est fantastique et le programme de l’Algérie est ambitieux.

Les résultats de tous ces travaux des scientifiques algériens sont importants pour le monde entier et pas uniquement pour l’Algérie, c’est à nous hollandais de profiter de cette expérience scientifique algérienne », conclut-il. Mr. Hank Kamp était accompagné lors de sa visite par son Excellence, l’Ambassadeur de Hollande en Algérie, Mr. Robert Van Embden, qui avait émis le souhait de visiter le journal « El Watan » très prochainement.