Bou-Ismail : Le calvaire des bénéficiaires du LPA

Les citoyens inscrits sur la liste du programme des 600 logements « formule LPA » à Bou-Ismail doivent encore patienter.

La défaillance de l’OPGI, l’absence du foncier, le désintérêt des décideurs locaux sur ce projet, autant d’obstacles qui avaient empêché la réalisation de ce projet. Beaucoup de promesses avaient faites aux familles qui avaient déjà versé dans les caisses de l’OPGI de Tipasa une somme qui avoisine 850.000, DA depuis des années.

Au départ, ce programme était affecté sur le territoire de la commune de Koléa. Sur injonction des hautes autorités du pays nous a-t-on dit, les logements avaient été affectés aux fonctionnaires des Ministères. La décision de délocaliser le programme LSP pour devenir LPA ensuite, depuis le territoire de la commune de Koléa vers celle de Bou-Ismail avait été prise. Encore une autre promesse faite aux familles. Un mirage. Les années passent. La délocalisation du programme de ces logements avait été décidée, alors qu’officiellement l’assiette foncière n’existait pas.

Virtuellement, ce programme passait d’un site à l’autre. Les familles concernées sont désemparées. Pendant ce temps, l’OPGI de Tipasa enregistre une valse de Directeurs Généraux et de ses gestionnaires. L’instabilité. Les familles n’arrivent pas à trouver un interlocuteur sérieux pour les éclairer. Les dérobades et les fausses promesses. Finalement, l’assiette foncière avait été dénichée à l’Est de la commune de Bou-Ismail, pour ériger les logements « LPA ».

Le langage sincère et le sérieux de l’équipe actuelle de la Direction du logement de la wilaya de Tipasa ont mis à nu toutes les carences ayant entrainé la non gestion rigoureuse de ce dossier du LPA. Au total, 3420 logements promotionnels aidés (LPA) inscrits ne sont pas lancés. Néanmoins, le dossier vient d’être mis les rails grâce aux interventions du Chef de l’Exécutif de la wilaya. L’OPGI s’est vu confier 1480 LPA et l’AGFRU (agence foncière de wilaya) un programme de 1940 LPA.

L’OPGI de Tipasa est à présent en difficulté. Secouée par une multitude de crises, sa disparition se profile à l’horizon. Ayant trouvé l’issue, les responsables de la wilaya de Tipasa et du secteur du logement viennent de signer un accord avec la filiale de la BADR, en l’occurrence BADR-ISKEN, dont le siège se trouve dans l’une des tours du Hamma (Alger). Le délai de réalisation de 18 mois pour ce programme demeure maintenu. Le lancement des travaux est programmé pour la fin du 3ème trimestre de l’année en cours. Le dossier déjà finalisé exige quelques retouches, avant l’entame des travaux. La formule VSP (vente sur plan) pour ce programme du LPA sera appliquée.

Éventuellement, certaines familles inscrites sur la liste des bénéficiaires seront libres pour refuser la formule du VSP. Elles peuvent dans ce cas récupérer leurs argents et seront remplacées par d’autres. L’aspect économique et non pas social sera dominant.