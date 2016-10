Bou-Ismail : 1er workshop Sonatrach – CDER sur les énergies renouvelables

Réagissez



Le 1er workshop entre les chercheurs de la Sonatrach et ceux du CDER (centre de développement des énergies renouvelables) organisé le 10 octobre dernier à l’UDES (unité de développement des équipements solaires) à Bou-Ismail (Tipasa) n’est que l’aboutissement de la séance de travail tenue entre les 02 parties le 22 juillet 2016.

Les hauts responsables de la Sonatrach avaient dépêché leur Directeur Central de Recherche et Développement (DCRD), Mr Azzedine Adjeb auprès du CDER pour booster leurs actions en vue d’atteindre leurs objectifs à court terme. Le temps de la réflexion fait partie désormais du passé. Le temps est venu pour passer à l’action. « Il fallait créer des synergies entre les structures nationales avant de s’engager dans l’organisation de ce workshop », nous déclare le DCRD de Sonatrach.

En effet le CDER, partenaire le plus indiqué pour la Sonatrach dans cette nouvelle mission, travaille dans la recherche et le développement au niveau du secteur des énergies renouvelables. D’ailleurs, toutes les personnes de Sonatrach impliquées dans cette problématique inhérente à l’énergie solaire, notamment le remplacement du système de pompage au niveau d’une tête de puits, l’alimentation en énergie électrique à partir du solaire des bases de vie de l’exploration et de l’exploitation qui relèvent de la Sonatrach, avaient accompagné Mr Azzedine Adjeb. Leur principale idée c’est d’abord l’économie de l’énergie.

« Nous voulons activer nos études avec les chercheurs du CDER afin de mettre en place un système très rapidement au niveau de nos projets pilotes nous dira Azzedine Adjeb, l’entreprise Sonatrach est pressée pour entamer la phase de concrétisation en matière de consommation de l’ énergie solaire de ses projets ajoute-t-il, à présent, nous sommes condamnés à travailler avec nos partenaires, en l’occurrence CDER, CONDOR, ENIE et bien d’autres nationaux et internationaux, afin de créer une synergie de production de l’énergie électrique à partir du solaire enchaine-t-il, l’Algérie est le 1er pays au monde en ensoleillement, nous voulons développer un domaine de la technologie, surtout que notre est pourvu d’un gigantesque gisement en silicium, donc tout ce que nous pouvons économiser en gaz et en gasoil, c’est une économie pour notre pays, Sonatrach va s’engager dans ces systèmes modernes qui permettent l’alimentation en énergie électrique de ses structures grâce à l’utilisation du solaire », ajoute-t-il.

L’entreprise Sonatrach est la locomotive de l’économie algérienne. En Algérie, il existe des structures énergivores. Les décideurs de la Sonatrach prévoient à l’horizon 2030 une production de 25% en énergie solaire. « Ce sera merveilleux pour notre pays », précise Azzedine Adjeb. Sonatrach se penche sur la diversification énergétique afin de ne pas être tributaire des hydrocarbures. La transition énergétique ne doit pas être un simple slogan.

« L’Algérie est en mesure de produire de l’énergie électrique à partir du solaire d’autant plus que 98% de la population algérienne est concentrée seulement dans 2% du territoire national indique le DCRD de Sonatrach, le grand sud algérien est trop immense et nous permet de créer des projets qui nous permettent de pallier à nos besoins en énergie électrique à partir du solaire explique Azzedine Adjeb, la vision de Sonatrach est celle de l’Etat algérien ajoute-t-il, les hauts responsables de notre entreprise sont très favorables pour le développement des énergies renouvelables, Sonatrach s’inscrit dans cette politique, un climat qui l’incite à entreprendre ses actions pour créer cette synergie avec ses partenaires nationaux et internationaux », conclut notre interlocuteur.

Le Pr. Yassaa Nordine, Directeur du CDER abonde dans le même sens, en précisant que l’Algérie a toutes les compétences et les moyens pour mettre en place les équipements qui produisent de l’énergie électrique à partir du solaire. « Avec nos partenaire de la Sonatrach, nous sommes décidés de passer à l’action pour ne perdre de temps », déclare le Directeur du CDER. Les chercheurs du CDER se sont réunis avec leurs homologues de Sonatrach afin d’identifier les besoins de Sonatrach en matière de développement en énergies renouvelables au niveau des structures implantées dans le sud du pays, dans le but principal consiste à substituer l’utilisation des énergies fossiles (gaz et gasoil) par l’énergie solaire.

« Notre action s’inscrit dans la nouvelle politique de la Sonatrach et du Ministère de l’Energie » indique le Pr. Yassaa Nordine. En effet, l’entreprise Sonatrach est appelée à participer activement à la mise en œuvre du programme national relatif au développement des énergies renouvelables. « Nous allons commencer par des projets pilotes au niveau des bases de vie des chantiers de l’exploration et de l’exploitation, y compris dans les zones enclavées situées au sud du pays indique Nordine Yassaa, nous allons substituer le gaz par le solaire, nous allons développer des applications, nous pouvons alors économiser le gaz qui est une matière noble que nous pouvons l’exploiter au profit des secteurs de la pétrochimie, du pharmaceutique, du cosmétique et des engrais par exemple, nous n’allons plus bruler le gaz pour produire de l’énergie électrique ajoute-t-il, nous avons les moyens de convertir le solaire en énergie électrique, c’est la même chose pour le gasoil , nous pouvons l’utiliser pour d’autres secteur économiques grâce à des applications », conclut le Directeur du CDER.

Il y a eu des workshops avec l’opérateur national CONDOR, avec les Ministères de l’Agriculture et celui des Ressources en Eau. Le CDER continuent à faire de la promotion des énergies renouvelables, afin d’inciter les institutions, les opérateurs et les citoyens à franchir le pas, et à s’engager vers la consommation d’une énergie propre dans leurs intérêts d’abord, mais surtout dans l’intérêt économique nationale ensuite.