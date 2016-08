Arrestation de malfaiteurs et saisie de plus de 4 kg de cannabis à Zeralda

Réagissez

Les services de la police judiciaire de la circonscription administrative de Zeralda ont anéanti cette semaine, un groupe de 14 malfaiteurs et saisi plus de 4 kg de cannabis, 3 560 comprimés hallucinogènes, a indiqué le chef de la sûreté par intérim de Zeralda.

"Lors de trois opérations, les services de sûreté ont procédé à l'arrestation de 14 individus et à la saisie de 4,30kg de cannabis et 3560 comprimés psychotropes (Levotryl), 109 autres comprimés psychotropes de différentes marques, deux flacons de produit anesthésiant, 12 armes blanches (sabres, couteaux et tranchoirs), des fusils de chasse et un montant de 26 000 DA, a déclaré à l'APS le commissaire principal de Zeralda, Bakour Youssef, chef par intérim de la sûreté de la circonscription de Zeralda.

Il a précisé à ce propos, que "les services de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya d'Alger et, dans le cadre de la lutte contre le crime urbain, ont traité en l'espace d'une semaine, 3 opérations outre la programmation d'autres opérations de police d'envergure dans la circonscription de Zeralda.

Ces opérations ont fait suite à "plusieurs signalements et plaintes liées à des querelles et actes visant à troubler l'ordre public, à saboter des biens et à semer la panique parmi les citoyens et ce à travers le numéro vert 48/15 et le numéro de secours 17", a-t-il poursuivi. Il a indiqué également que "les opérations ont été menées avec succès grâce aux renforts humain et matériel consacrés par le Direction générale de la sûreté national (DGSN), à sa tête le général major Abdelgahni Hamel, directeur général de la sûreté nationale".

Le commissaire principal Bakour a souligné d'autre part, "la disposition et la vigilance des forces de la police qui veille à lutter contre "tous les fléaux et à assurer la protection du citoyen et de ses biens".

Il a ajouté à cet effet, que "la première opération a permis d'arrêter deux individus suspects en possession de drogues, de kif traité et de psychotropes avec l'intention de les vendre outre 4,30 kg de cannabis et 3560 comprimés hallucinogènes".

La deuxième opération a permis quant à elle, d'"arrêter 5 autres présumés en possession de drogues et d'armes prohibées", a-t-il encore dit.

La troisième opération intervenue après une descente de la police qui a touché trois quartiers à Zerlada a été soldée par l'arrestation de 11 individus pour association de malfaiteurs spécialisés dans l'utilisation d'armes blanches du 6eme degré sur la voie publique et perturbation de l'ordre public de la et sabotage de biens, a-t-il affirmé.

Les 14 individus appréhendés ont été présentés devant le procureur de la République de Zeralda.