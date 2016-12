Abdelkader Ouali met en garde et menace à Tipasa

Réagissez

Le Ministre des Ressources en Eau et de l’Environnement (MREE) avait menacé et mis en garde les responsables des entreprises qui exercent dans les secteurs des ressources en eau et de l’environnement, lors de sa visite de travail effectuée le mardi dernier au niveau de la wilaya de Tipasa.

Arrivé au barrage de Kef-Eddir, érigé à l’extrémité Sud/Ouest du territoire de la wilaya, le membre du gouvernement avait affirmé que tant l’eau du barrage ne coule pas dans les robinets, il n’y a pas lieu d’être satisfait. Il faut patienter au moins 36 mois pour atteindre cet objectif, le projet relatif au transfert de l’eau d’une longueur de 256 kms, avec des buses d’un diamètre variant entre 200mm à 600mm. Ce projet de transfert de l’eau concernera 03 wilayas (Tipasa, Ain-Defla, Chlef).

Il coûtera plusieurs milliards de dinars. L’ETHRB figure parmi les 03 entreprises nationales ayant déposé leurs dossiers pour décrocher ce marché .« J’insiste sur le respect des délais d’achèvement des travaux de transfert de la ressource du barrage vers les agglomérations, notamment celles où les populations sont confrontées à l’indisponibilité de l’eau », déclare-t-il. Ce joyau du secteur de l’hydraulique, projet inscrit en 2006, avait fait l’objet de plusieurs visites ministérielles, depuis Abdelmalek Sellal. Sa capacité s’élève à 125 millions de M3. Une enveloppe financière réévaluée avoisine 28 milliards de dinars.

A l’instar de nombreux projets, le barrage de Kef-Eddir n’a pas échappé au feuilleton de rupture de contrats et des arrêts des travaux. Il avait été conçu pour assurer l’AEP à 11 APC de la wilaya de Tipasa, 03 APC de la wilaya de Chlef et 03 APC de la wilaya de Ain-Defla. Le membre du gouvernement s’est interrogé sur les chiffres communiqués par les responsables de SEAAL. Ces derniers annoncent une production de 170.000 m3/jour et le besoin de la wilaya de Tipasa s’élève à 138.000 M3/jour. « SEAAL devra nous donner des chiffres exacts sur la production, sur le stock et sur la dotation réelle par commune, cette situation est incompréhensible, une énigme, sinon comment expliquer le manque d’eau à Ahmeur-el-Ain par exemple, car la production dépasse la demande », s’interroge Abdelkader Ouali.

Le MREE a critiqué l’absence d’initiative des responsables pour lutter contre les fuites d’eau et les piquages illicites de l’eau à partir des réseaux de l’AEP. « Nous avons vérifié une information publiée par un honnête citoyen sur sa page facebook qui dénonce le piquage illégale de l’eau à partir de la SDEM de Fouka dévoile Abdelkader Ouali, effectivement son information était exacte, un volume de 13.000 m3 d’eau était volé chaque jour du réseau de la station de dessalement d’eau de Fouka, cela signifie qu’il n’y pas de contrôle de votre part », ajoute-t-il.

Le centre d’enfouissement technique (CET) de Sidi Rached aura été l’occasion au MREE d’inciter les gestionnaires de l’EPIC de gestion des CET de la wilaya de Tipasa à s’autofinancer, en menant un travail de valorisation des tonnes d’ordures récupérées, tout en mettant l’action sur le tri des déchets en amont. Les statistiques présentées n’avaient pas satisfait le MREE. « Je vous demande de créer un EPIC des enlèvements des déchets dit-il, faites participer les opérateurs du secteur privé, mais je vous invite à vous imprégner du travail de la wilaya de M’Sila qui a investi ce créneau d’une manière intelligente, en impliquant les étudiants », indique Ouali Abdelkader.

Au niveau de Tonic Industrie de Bou-Ismail, en dépit des efforts fournis, le MREE a menacé les responsables de ce géant de l’industrie du papier de fermeture de leur complexe durant la saison estivale 2017, si aucune mesure n’a été prise pour le traitement de l’eau qui se déverse sur la mer. Il a promis d’envoyer chaque mois une inspection pour vérifier si le processus des analyses de l’eau est opérationnel. « Je ne veux pas vivre le syndrome de la SONIC de Mostaganem ici à Bou-Ismail » menace-t-il. Abdelkader Ouali juge qu’une entreprise publique doit donner l’exemple en matière de préservation de l’environnement.

Le PDG de l’EP/Tonic Industrie avait dénoncé le désengagement de l’EPE/ Hydro-Traitement après l’attribution du marché le 21 mai 2012, relatif au traitement anaérobique (réacteur IC) fourni par le constructeur hollandais PAQUES. Selon les conclusions du nouveau contrat, le partenaire français Hytec Industrie installera le flottateur en amont du décanteur primaire et ses périphéries à la fin du mois de mai 2017 pour se mettre en conformité avec la norme en vigueur pour le débit actuel des rejets de Tonic Industrie et ensuite l’installation du Réacteur IC et ses périphéries s’effectueront à la fin du mois d’août 2017 pour augmenter la cadence de la production. Abdelkader Ouali a instruit Tonic Industrie à respecter la date du mois de mars 2017.