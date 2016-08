Réagissez

Nourredine Bedoui, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, était hier l’hôte de la wilaya de Blida pour une visite d’inspection et de travail.

A Boufarik, c’est sur la nouvelle esplanade jouxtant la mairie que le ministre a eu une large explication et présentation des différents projets d’aménagement urbains de la ville, où le président de l’APC a fourni au ministre, à travers des tableaux et maquettes, les détails sur les projets déjà réalisés et en voie de réalisation ayant trait à l’embellissement total de la ville de Boufarik, et ce, pour en faire un modèle à l’échelle nationale, comme le souhaite le wali, initiateur du projet, lors d’une rencontre avec la société civile de Boufarik. Le ministre a insisté, par ailleurs, sur l’implication massive du citoyen et du mouvement associatif dans le développement local.