Veillée aux couleurs du chaâbi et du madih

Jeûnant dans un climat serein, la population boufarikoise , après les tâches du marché, l’attente de la rupture du jeûne et l’accomplissement des Tarawih pour certains, s’adonne à son moment favori : soit prendre un bol d’oxygène durant les soirées tout en sirotant du café ou thé. Une occasion aussi pour les amoureux du chaâbi de «savourer» les «quâadates» et les interprétations des Mellah, Mammou, Nacer dit «Guerrouabi» , Kamel Belkhirat, El Kobi, Chaou, Bourdib et autres. «On veut rendre une certaine gaieté ramadanesque à notre ville comme autrefois. On a établi un programme riche en activités artistiques et sportives, où chaque week-end deux à trois chanteurs chaâbi et madih se rallieront pour égayer ces soirées », confie Billel Smailli, directeur et animateur de l’établissement ‘’culture et sport’’ (EPIC communal). Et de poursuivre : «Deux tournois de football en salle et de basket-ball se déroulent en soirée à la mémoire de tous les sportifs boufarikois qui ne sont plus de ce monde».