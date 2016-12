Université Blida 2 : Rencontre nationale des clubs scientifiques

Réagissez

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé, récemment, à l’université Ali Lounici -Blida 2- une rencontre nationale des clubs scientifiques autour du thème : «La sécurité alimentaire et le bien-être du citoyen». Cette manifestation est organisée en prévision du Salon national de la recherche, qui aura lieu les 15 et 16 avril 2017 au Palais des expositions (Safex). La rencontre a réuni un public spécialisé, formé d’universitaires et d’une centaine de clubs. D’après le directeur général de la recherche scientifique et de l’évolution technologique, le professeur Abdelhafid Aourag, cette initiative a pour objectifs l’organisation, l’accompagnement et l’aide des clubs scientifiques (qui sont environ 500 à travers le pays), et ce, par l’organisation de sessions de formation pour leur assistance et la médiation auprès des instances en vue du financement de leurs projets dans le cadre de l’entrepreneuriat (douze projets pilotes dans les domaines des énergies renouvelables et du développement durable).