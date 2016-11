Université Blida 2 : Colloque international sur les sciences cognitives

Réagissez

Après le premier Colloque international multidisciplinaire intitulé «Mondialisation et défis» (voir El Watan du 26 mai dernier), organisé par l’université Lounici Ali (Blida 2) d’El Affroun, une seconde manifestation du même genre a été mise sur pied, pour les 8 et 9 novembre 2016, par le département de français, de la faculté des lettres et des langues de cette même université, sous le thème : «Les sciences cognitives au service de la didactique des langues : de la théorie à l’étude des cas.»

Une soixantaine d’intervenants (scientifiques, académiques et étudiants) de différentes universités d’Algérie et de pays voisins (Maroc, Tunisie, France) échangeront, pendant deux jours, leurs travaux (conférences, ateliers, interventions) pour essayer de répondre aux questions que soulève la problématique du colloque : comment la psychologie et la linguistique cognitives et l’intelligence artificielle peuvent-elles constituer des assises méthodologiques dans la recherche en didactique des langues et des cultures ?

Un tel thème intéressera, sans nul doute, les chercheurs et les étudiants ainsi que les enseignants des différents paliers de l’éducation nationale. Dans le programme proposé par le département de français, on trouve des thèmes comme : «Le cheminement de la pensée pour un enseignement/apprentissage optimal» ou «Les difficultés d’apprentissage de la lecture». «Le but de cette manifestation, affirment ses organisateurs, est de croiser les réflexions théoriques et les travaux empiriques, afin de favoriser le dialogue interdisciplinaire.»