Université Blida 2 : 285 postes pour le doctorat

Réagissez

Après l’opération d’inscription de nouveaux bacheliers à l’université de Blida 2, laquelle s’est déroulée du 03 au 09 août dernier et où 7241 y ont été inscrits, la période des inscriptions vient d’être rouverte pour les retardataires.

Ces derniers sont au nombre de plus de 160 étudiants qui sont appelés à terminer les formalités nécessaires à leur inscription, et ce, afin d’atteindre le quota affecté à cet établissement universitaire. Par ailleurs, l’université Blida 2 organise, pour cette rentrée, des concours pour le doctorat dans 37 spécialités de différentes filières, et ce, pour 285 postes ouverts.

Le dépôt des dossiers de candidats remplissant les conditions réglementaires s’effectuera durant la deuxième quinzaine de septembre et les différents concours se dérouleront au mois d’octobre. Toutes les dates seront publiées sur le site officiel de l’université de Blida 2 et dans certains organes d’information.

Il est à noter que certaines spécialités, notamment les langues étrangères, qui accusaient un déficit tel que l’anglais ont été réhabilitées, les autres spécialités, comme «Le management des talents et des compétences humaines», «La gestion marketing», relevant des sciences économiques, «L’aménagement du territoire», du domaine des sciences politiques et «La psychologie de la santé», de la branche de la psychologie, ont été ouvertes pour répondre aux exigences du marché de l’emploi.