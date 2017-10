Université Blida 1 : Lancement du premier Master en gestion des déchets

Réagissez

Les cours du premier Master professionnalisant en gestion durable des déchets et procédés de traitement ont été lancés, hier à l’université de Blida 1, en partenariat avec l’université de Rostock (Allemagne) et l’appui de la GIZ, l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement.

Le but de cette formation professionnalisante est de former les étudiants aux connaissances scientifiques et dont le programme est axé sur le management environnemental durable ainsi que les techniques et les outils de gestion des déchets touchant à leur production, leur traitement, leur valorisation et leur élimination. «Nos étudiants, au nombre de 15, recevront des cours théoriques à l’université et la pratique leur sera assurée dans le milieu professionnel en alternance avec les cours universitaires.

Des voyages pédagogiques en Allemagne sont aussi programmés au profit de nos étudiants pour bénéficier de l’expérience allemande dans le domaine en question», déclare le professeur Bougheddaoui de l’université de Blida1. «Le besoin de l’Algérie en spécialistes en gestion des déchets est considérable, surtout pour ce qui est des profils techniques», ajoute, pour sa part, Karim Ouamane, directeur général de l’Agence nationale des déchets (AND).