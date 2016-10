Université Ali Lounici : Ouverture du master à distance

Réagissez

L’université Ali Lounici (Blida 2) d’El Affroun, qui essaie, depuis son ouverture, de se distinguer et de sortir ainsi du lot, qui s’évertue à mettre, à chaque rentrée universitaire, à la disposition de ses étudiants des spécialités nouvelles en adéquation avec les besoins des entreprises et les offres d’emploi, a proposé, cette année, aux bacheliers de nouvelles spécialités, comme «le management des talents et des compétences humaines», «la gestion marketing», «l’aménagement du territoire» et «la psychologie de la santé». Pour les licenciés, l’ouverture du master à distance, qui n’était qu’un projet, est désormais officielle.

Les inscriptions en sciences sociales sont ouvertes en ligne depuis le 5 octobre et s’étaleront jusqu’au 15, via le portail de l’université (www.univ-blida2.dz). Les titulaires d’une licence en sciences sociales classique ou «LMD» peuvent désormais s’inscrire via internet. Il y a un dossier (classique) à constituer pour l’inscription définitive. La liste des inscrits retenus pour la formation sera donnée sur le site de l’université le 16 octobre. Les candidats suivront à l’université Ali Lounici, les 18 et 19 octobre, une formation obligatoire sur la méthode de formation. Les cours du master à distance commenceront le 20 octobre. (Pour plus d’informations, contacter le site réservé à cet effet, à savoir : r.zammouchi@univ-blida2.dz ). Dans cette jeune université ambitieuse, tout le monde est d’accord sur un principe (et une priorité, à la fois) : «Assurer les meilleures conditions aux étudiants pour leur permettre de réussir». Un mot d’ordre qu’administration et enseignants répètent dans tous leurs discours, une réalité que commencent déjà à constater, sur le campus, les étudiants satisfaits de ces possibilités de formation que leur offre leur université.