Une salle des fêtes contestée à Mouzaïa

Située au milieu d’habitations et proche d’une école primaire sur une rue très exiguë à Mouzaïa (Kouider Rabah Saïd), une salle des fêtes active sans se soumettre à la réglementation du cahier de charges, qui interdit toute activité classée dans un lotissement. Ouverte à trois reprises au public, puis fermée par un arrêté de wilaya le 23 02 2017 sous le n° 569 pour non- détention de l’autorisation d’ouverture. Mais cela n’a pas empêché son propriétaire d’activer, tout en causant d’énormes désagréments au voisinage, à cause des nuisances sonores et une musique sordide.

«Plusieurs plaintes ont été adressées à la wilaya pour dénoncer l’avis favorable provisoire pour (enquête commo-incommodo) délivré par l’APC de Mouzaïa en date du 15 juillet 2014 sous le n° 2848, alors que le propriétaire exerçait l’activité de boulanger.

L’exploitation de l’établissement de spectacles est soumise à une autorisation préalable délivrée par le wali tout en respectant le voisinage et l’environnement», a contesté Kamel, voisin mitoyen de la salle en question. Et de poursuivre : «Que l’enquête publique mesure les incidences de l’exploitation de ce type d’établissement sur les aspects liés à la tranquillité, la sécurité, la moralité, l’hygiène et la salubrité publiques du voisinage.» En effet, il apparaît que si des nuisances sonores anormales troublent le cadre de vie des riverains et des écoliers, et créent le non-respect de la conformité de l’urbanisme et de la construction, il en est de même en matière de stationnement gênant de véhicules, il appartient donc aux responsables concernés de prendre toute mesure utile pour supprimer cette activité contestée qui ne répond pas aux normes requises.