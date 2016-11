Réagissez

Repos forcé pour plus de 250 sportifs boufarikois, et ce, depuis plusieurs semaines déjà ! Ils se retrouvent privés de leurs sports favoris, soit le karaté et le judo.

Tous ces karatékas et judokas, filles et garçons (dont une moitié d’écoliers et de collégiens), ont été pénalisés suite au conflit opposant l’ancien et le nouveau président de la section karaté WRCB. «L’affaire est entre les mains de la justice pour statuer et trouver une solution adéquate», selon un des parents des athlètes. Contacté, le premier responsable de la commune nous confie sur ce sujet. «En attendant le verdict judiciaire et le dénouement de cette crise qui perdure déjà, on a contacté les services concernés de la wilaya (DRAG) pour constituer un directoire afin de gérer momentanément la section», a-t-il déclaré.

Mais à qui profite cette fermeture ? Pourquoi a-t-on pénalisé de la sorte tous ces jeunes sportifs ? Autant de questions qui ont été posées par l’ensemble des parents de ces athlètes, qui s’inquiètent pour leurs enfants. «Voyez la salle, elle est cadenassée, pourquoi a-t-on puni nos enfants ? Ils étaient de bons sportifs, bien disciplinés…Veut-on les pousser à l’oisiveté qui est mère de tous les vices ?», dénoncent des parents, tous furieux devant la porte fermée de la salle, et d’ajouter : «Dans le pire des cas, on pouvait laisser les coachs entraîner leurs athlètes, en attendant de trouver une issue adéquate au problème posé qui ne touche nullement les karatékas boufarikois.»

Alors, verra-t-on un dénouement rapide ainsi que l’ouverture immédiate de la salle afin que les jeunes sportifs puissent renouer avec leurs sports favoris et prendre attache avec le tatami et rattraper les katas perdus ?