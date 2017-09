Réagissez

276 368 élèves, tous cycles confondus, dont 27815 nouveaux, ont rejoint les bancs de 560 établissements scolaires ce mercredi 6 septembre à l’échelle de la wilaya, au titre de l’année scolaire 2017/2018. Les 49 lycées de la wilaya ont accueilli 36188 lycéens, répartis dans 1212 divisions ( classes ) et qui sont encadrés par 2507 professeurs de différentes matières. Les collégiens, eux , seront au nombre de 94653 élèves cette année, pour 143 CEM, avec 2725 classes pédagogiques, où le nombre d’élèves n’excédera pas (officiellement) les 30, voire 33 élèves par classe et qui seront pris en charge pédagogiquement par 4451 professeurs. Au primaire, ce sont 156 042 écoliers qui ont rallié mercredi matin les 368 écoles , avec un encadrement de 5076 enseignants, dont 507 en langue française. Selon la directrice de l’éducation, la surcharge des classes cette année sera du côté des deux communes de l’est de la wilaya, et qui sont Ouled Slama et Larba. Enfin, il y aura deux nouvelles structures pédagogiques (écoles) à Benachour (quartier populaire de Blida) et dans la commune de Meftah, avec une extension de 6 classes dans la commune de Djebabra.