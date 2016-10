«Une passerelle ...et après ?»

Réagissez

Avant la construction de la trémie à la sortie sud de la ville de Boufarik, les riverains et les citoyens habitant de l’autre côté des rails, «Ghraba, Hllouiya, Bahli et Soumaa» vivaient le cauchemar au quotidien pour traverser, surtout que les véhicules, tous tonnages confondus, qui, lors du passage du train restaient plus de 30 mn à attendre la levée de la barrière. Une fois la trémie mise en service pour les usagers de la route, il y a presque 3 années, ces derniers ont poussé un ouf de soulagement, en particulier par ceux qui vont vers le sud de la ville de Boufarik .

Pour les piétons, et afin de préserver leur sécurité et mettre fin à l’anarchie piétonnière, on a construit une passerelle et fermé les deux côtés des rails en construisant des murs en béton armé. Hélas, au lieu de passer par la passerelle pour traverser en toute sécurité, beaucoup d’usagers préfèrent passer sous la trémie pour gagner du temps, tout en bravant les dangers, surtout que cette dernière est longue de presque 100 m, avec une inclinaison de 10%.

«C’est inadmissible, je n’ai rien compris, j’ai vu pas mal de fois des femmes avec des poussettes traverser sous la trémie, des écoliers, des vieillards et autres, surtout que les trottoirs ne sont pas larges, c’est grave»,confie un des commerçants de la sortie nord. D’aucuns s’interrogent sur l’utilité d’une structure qui a coûté des millions pour ne pas servir en fin de compte, alors que dans d’autres endroits, tel le virage sur l’autoroute vers Alger jouxtant le marché de gros où le danger est présent à longueur de journée, plus d’une centaine de personnes, dont des écoliers et des collégiens qui traversent pour rallier leurs établissements scolaires, rien n’a été fait ? Alors messieurs les responsables trouvez une solution avant que l’irréparable ne se produise .