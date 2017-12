Une formation sur la gestion de la commune pour les nouveaux élus des APC…

Réagissez

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de gestion des communes, la wilaya de Blida a organisé jeudi dernier, à la salle des conférences de la wilaya, une journée de formation au profit de l’ensemble des nouveaux élus des APC et de l’APW.

Cette formation a pour but d’apprendre aux élus leurs droits et devoirs durant les cinq années du mandat et le rôle qui devrait accomplir le maire, le président de commission et le simple membre. S’adressant aux élus présents, le secrétaire général de la wilaya leur a déclaré que «Ce rendez vous est très important et utile pour chacun de vous et pour l’intérêt général de votre localité, si vous travaillez selon le respect du code communal, dans la transparence basée sur une démocratie participative afin d’éviter toute défaillance et blocage, vous réussirez votre mission basée sur l’amélioration du cadre de vie du citoyen». Mme Amel Benzina, DRAG de Blida, a prit la parole et a décortiqué le code communal au petit détail, le rôle et les prérogatives du maire, des présidents de commissions et des membres simples dans le domaine de l’urbanisme, de la planification et de l’équipement, dans le domaine du social, dans la finance et dans l’économie. Elle leur a expliqué comment exécuter une délibération .

Puis les directeurs de l’exécutif se sont reliés pour mettre en lumière la gestion de la commune pour ce qui est du foncier industriel et agricole, la fiscalité locale, le fonctionnement et l’évaluation de la propriété de la commune. Les intervenants ont expliqué aux présents comment réussir l’exécution des programmes de développement et les priorités du développement économique, social et culturel des communes. Les directives dans la préparation des budgets communaux, les étapes et les objectifs, les systèmes juridiques pour le contrôle de gestion des entreprises classées et résumé de l’impact sur l’environnement, la gestion de l’élimination des déchets et la préservation de l’environnement ont été au centre des débats. Cette formation est utile à ceux qui ont un niveau appréciable et un sévère obstacle pour les personnes ayant des difficultés de lecture et de compréhension. Il est temps d’exiger de nouvelles conditions aux potentiels candidats aux différentes élections…