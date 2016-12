Une étude est en cours pour évaluer les capacités économiques de plusieurs wilayas

Réagissez

Une étude visant à faire un diagnostic général des capacités économiques des différents secteurs d’activité dans nombre de wilayas est en cours afin de contribuer à la promotion de la PME (petite et moyenne entreprises) et, partant, au développement de l’économie nationale, a annoncé mardi à Blida, le directeur général de l’Agence nationale de développement des PME (Andpme) relevant du ministère de l’Industrie et des Mines.

Intervenant en marge d’un conseil de wilaya consacré à l’étude de la situation de développement à l’échelle locale, Rachid Moussaoui a indiqué que les services de l’Andpme ont procédé à une étude de diagnostic visant 11 wilayas, dont Blida, afin d’évaluer le «niveau de leur richesse économique» et voir, a-t-il dit, leur capacité à développer l’exportation de leurs produits et contribuer à la réduction de la facture d’importation de certains produits (le lait et ses dérivés et l’agroalimentaire, notamment), et ce, à travers la réhabilitation des PME et la création de nouvelles entités économiques. Selon le même responsable, l’Algérie compte 900 000 PME, un nombre jugé «faible» au double plan local et national, a-t-il estimé, comparativement à la densité de la population et aux besoins exprimés dans le contexte économique actuel, a-t-il ajouté

L’étude en question englobera plusieurs secteurs, dont l’industriel, le logement et la santé, avec présentation des perspectives de chaque secteur, à l’horizon 2019, en application des orientations du Premier ministre faites lors de la dernière tripartite et la rencontre avec les walis visant à mettre un terme à la bureaucratie, en facilitant les procédures d’obtention du foncier industriel, a souligné M .Moussaoui. Les premiers résultats de cette étude seront connus durant le premier trimestre 2017, a-t-il dit. Le directeur général de l’Andpme a, d’autre part, mis en exergue les efforts de l’Etat visant la facilitation des procédures administratives inhérentes à la création des PME, à l’instar du projet de loi d’orientation sur le développement de la PME. Il a en outre lancé un appel à tous les participants à cette rencontre, dont les partenaires économiques et le mouvement associatif, en vue de «jouer un rôle dans la sensibilisation de la société sur l’importance de la PME en tant que nouvelle alternative économique aux hydrocarbures».

Pour contribuer à la concrétisation de la stratégie de développement prônée par l’Etat, les opérateurs économiques présents à cette manifestation, ont appelé à la levée des «nombreuses» contraintes bureaucratiques, à la révision des taxes auxquelles ils sont soumis et au règlement du problème du foncier industriel. Les 11 wilayas concernées par cette étude de diagnostic sont, outre Blida, Laghouat, Adrar, Béchar, Ouargla, Souk Ahras, Batna, Massacra, Tizi Ouzou, Boumerdès et Tlemcen.