L’Espanyol de Barcelone, une équipe de football connue à l’échelle internationale, vient d’ouvrir sa première académie dans la wilaya de Blida.

Cette académie a pour mission de former de jeunes talents en football et prendre les meilleurs d’entre eux pour mener une carrière footballistique au sein du club catalan. «Les inscriptions sont en cours pour les enfants dont l’âge oscille entre 4 et 15 ans.

Les entraînements et les cours, aux normes internationales, sont assurés les week-ends et les mardis après-midi», déclare le directeur de RCDE Académie Algérie Blida, M. Yaich Achour Rafik.

Toujours selon notre interlocuteur, et afin d’élever le niveau des jeunes joueurs de l’académie, des matchs contre des écoles espagnoles ainsi que des déplacements en Espagne pour assister à des rencontres sportives au stade de l’Espanyol de Barcelone sont prévus à l’avenir.

L’académie se veut donc une pépinière pour propulser les jeunes talents manquant de suivi et d’encouragement. Pour plus de détails, appelez l’académie au : 0555 16 15 00.