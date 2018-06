Une décision du wali et des interrogations…

Réagissez

Occupant une superficie de 13 000 m² à Khazrouna, dans la commune de Beni Mered, la direction locale des travaux centre de Blida (unité génie civil hydraulique), relevant de la société publique Hydro Technique, n’a officiellement plus de siège !

Et pour cause, l’actuel wali de Blida a octroyé, dans le cadre d’une concession, ce terrain à une société privée dénommée ‘‘Sarl Damac Plus’’. Dans un arrêté établi le 23 mai 2018 sous le numéro 1462 (dont nous détenons une copie), il a été mentionné que cette SARL bénéficie du terrain en question suite à sa demande datée du 04/03/2018, et ce, pour en faire un parc d’attractions et de loisirs.

Les responsables de l’entreprise étatique crient au scandale. «Comment se fait-il qu’un investisseur puisse bénéficier, de la manière la plus facile, et en moins de trois mois du dépôt de sa demande, de ce terrain, alors que notre entreprise occupe les lieux depuis près de 30 ans. Nous avons toujours envoyé des courriers officiels aux services concernés, dont la wilaya et les Domaines, pour la régularisation de ce terrain domanial à notre profit, en vain», regrette-t-on.

Dans les années 1990, l’entreprise est passée par une situation financière difficile, comme c’était le cas de la plupart des entreprises publiques de l’époque pour cause de terrorisme, ce qui l’avait empêchée de payer régulièrement ses redevances vis-à-vis du fisc. Mais en 1999, la même entreprise a envoyé un courrier aux services des Domaines de la wilaya de Blida pour leur demander un échéancier dans le cadre d’un programme de régularisation. Le 4 avril 2003, une autre demande de régularisation et d’acquisition de la parcelle en question, laquelle figure au plan topographique établi le 3 octobre 1993 par le service du cadastre de la wilaya de Blida, a été établie mais elle est restée sans retour, atteste-t-on.

Pour le moment, le sort de 300 travailleurs reste inconnu, du moment que leur entreprise est priée de plier bagage. Le travail de prospection pour trouver un autre terrain risque de prendre du temps. Et cela ne sera pas sans conséquence sur les nombreux projets détenus par cette société et relevant pourtant du programme quinquennal du président de la République !

Pour rappel, la société en question avait son siège, durant les années 1980, à Bougara, à l’est de la wilaya de Blida.

Et c’est suite à des actes terroristes (incendie des locaux administratifs, du matériel d’exploitation et de la base de vie) qu’il a été décidé de transférer le siège de la direction locale des travaux centre à Khazrouna, pas loin de Blida…