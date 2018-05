Une anarchie aggravée par l’insalubrité

Réagissez

Le centre-ville de Boufarik

Démographiquement constaté, la population de l’informel ne cesse de croître à Boufarik. Quant aux espaces existants, ils ont tendance à se rétrécir progressivement.

Lesquels sont soit totalement occupés par les marchands exerçant une activité légale, ou dans l’autre cas squattés par des marchands de l’informel, causant un dommage environnemental et financier à la ville.

L’anarchie règne en maître à Boufarik, tous les espaces sont squattés à outrance par les commerces illégaux, y compris les trottoirs et les bas des trottoirs. Les citoyens ne trouvent guère où marcher et cela au vu et au su de toutes les autorités de la commune. «Du moment qu’on a vidé la rue Cherchalli Boualem (le tronçon commercial), pourquoi ne pas l’aménager.

Voyez ! elle est dans un piteux état depuis des années et aucune APC n’a songé à réhabiliter cet axe très commercial, c’est le moment ou jamais, surtout que le mois sacré de Ramadhan approche à grands pas», déclare un citoyen boufarikois. Et d’ajouter : «Notre ville sombre dans l’anarchie.

Partout on trouve des tas de déchets. Nous citoyens, avons une grande part de responsabilité. C’est l’inexistence d’un marché réel qui engendre ce genre d’anarchie commerciale. Il faut un marché pour ces marchands ambulants pour mettre un terme à ce fléau nommé ‘‘informel’’..» A voir les agents de nettoiement parcourir matin et soir les artères de la ville avec des moyens minimes, il y a de quoi admirer ces hommes, alors qu’ils sont mal payés. Ils ont de la peine à s’adapter au rythme d’une telle anarchie au caractère insalubre.

Les représentants des autorités locales sont au fait de ces problèmes : anarchie, état catastrophique des différentes artères, plan de circulation inadéquat et autres... qui reviennent en permanence pour causer davantage de stress à des citoyens désabusés par la cherté de la vie à l’approche du Ramadhan et le manque de perspectives.

Ils sont interpellés, sollicités pour les interventions concrètes et efficaces, mais ont peu de moyens pour répondre aux doléances exprimées. En effet, ces derniers, fraîchement installés (120 jours à peine), ne semblent pas pressés pour mettre en œuvre leur feuille de route déjà tracée pour leur quinquennat.

Aussi, l’absence d’une véritable société civile qui puisse agir à temps et efficacement pour résoudre les problèmes posés est, devrions-nous dire, un autre problème, peut-être même le premier véritable problème qui mérite de trouver une solution dans l’immédiat afin d’aider, coordonner et être au diapason de ce qui se dessine dans leur commune pour remettre avec tout un chacun Boufarik sur les rails.