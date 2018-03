Un nouveau lycée à El Affroun

Réagissez

Le nouveau pôle urbain d’El Affroun sera doté dès la prochaine rentrée scolaire d’un lycée de 800 places pédagogiques en demi-pension pour une enveloppe financière qui avoisine les 24 milliards de centimes.

Le projet est à 70% de son avancement et sera fonctionnel pour l’année scolaire 2018 / 2019. Par ailleurs, le nouveau pôle urbain d’El Affroun verra la construction de 300 logements LPA au profit des fonctionnaires de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la santé. Des instructions ont été données à l’entreprise réalisatrice pour respecter les délais de réalisation et de livraison du projet.

Inauguration du nouveau tribunal de Boufarik

Tayeb Louh, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a inauguré jeudi dernier le nouveau tribunal de Boufarik, construit sur une superficie de 7839 m². Ce dernier est doté de deux parkings, 104 bureaux pour différentes prestations, 01 bibliothèque, 03 salles d’audience, 03 geôles et une salle d’archives au sous-sol.

Cet espace moderne, très spacieux, facilitera toutes les prestations de services aux citoyens et permettra aux robes noires d’exercer convenablement et dans de bonnes conditions leur métier. Quelques jours auparavant, Abderrahamane Raouya, ministre des Finances, a visité le nouveau centre des impôts de Boufarik, une infrastructure très spacieuse avec toutes les commodités nécessaires pour faciliter les prestations de services aux contribuables et offrir un cadre de travail de qualité au personnel des impôts.