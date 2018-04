Un étudiant en informatique invité par Google

Réagissez

Le jeune étudiant est invité par Google pour un séjour d’une semaine à San Francisco, pour assister au plus grand congrès mondial dans le domaine de la technologie.

Zakaria Gouasmia, un jeune étudiant en informatique à l’université Saâd Dahleb de Blida, a été choisi parmi 60 concurrents par la firme américaine Google pour participer à un stage pratique dans le domaine de la technologie et de la programmation aux Etats-Unis pendant le mois de mai 2018. «Je suis invité par Google pour un séjour d’une semaine (7 jours) à San Francisco pour assister au plus grand congrès mondial dans le domaine de la technologie.

Ce congrès durera deux jours, les 9 et 10 mai , il verra la participation de 20 000 personnes, dont des personnalités de haut niveau ainsi que de grandes firmes mondiales dans la technologie nouvelle», a déclaré, tout fier, l’étudiant génie. Et de poursuivre : «Pendant mon séjour, j’aurai l’opportunité de côtoyer de grands génies en informatique et je vais m’enquérir et me former sur les récentes données de l’informatique, de la communication et de la programmation.

L’Algérie a besoin d’une grande révolution numérique dans le domaine de l’informatique, la matière grise est là, elle a juste besoin d’aide pour concevoir des programmes numériques que l’on importe de l’étranger avec des sommes colossales en dollars.»