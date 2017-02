Un déplacement de deux jours !

Réagissez

Considérée par l’ambassade de France comme un «déplacement» et non pas une visite officielle, la «tournée», qui a conduit Bernard Emié, ambassadeur de France en Algérie, et sa délégation, dimanche et lundi à Blida, a été loin des feux de la rampe, du moins pour ce qui est de la couverture médiatique. Préférant ne pas convier les médias à ce «simple» déplacement, ce dernier concernait pourtant plusieurs points.

La délégation a même préféré passer la nuit à Blida, même si cette ville est à une heure d’Alger, une exception ! Parmi les points visités figure la maternité des Sœurs de la Charité maternelle, un établissement appartenant à l’Eglise catholique d’Algérie. Fondée il y a une soixantaine d’années, suite à un don émanant du maire de Blida de l’époque (Gaston Ricci), elle manque aujourd’hui de moyens matériels.

Là, l’ambassadeur a pris l’initiative d’aider cette maternité afin que les parturientes soient prises en charge dans de bonnes conditions. La délégation diplomatique s’est aussi rendue à deux entreprises françaises, à savoir la multinationale Lactalis (ex- Onalait de Beni Tamou) et l’imprimerie Mauguin, cette dernière étant aussi la propriété d’une famille française depuis sa création il y a 160 ans.

Au sein de cette imprimerie, la plus ancienne d’Algérie, la délégation a visité son siège et a eu des explications sur le fonctionnement des machines, notamment les plus anciennes d’entre elles. «Mme Chantal Lefèvre, notre ancienne gérante, allait créer un musée au sein de l’imprimerie afin de montrer au public le développement des moyens d’impression du XIXe siècle à ce jour, d’autant qu’on recèle quelques machines, pièces et outils très rares, pour ne pas dire introuvables ailleurs.

Décédée il y a plus d’une année, ce projet semble tomber à l’eau», témoigne un employé de l’établissement. Fruit d’un partenariat algéro-français, l’Institut des sciences et techniques appliquées (ISTA), dédié aux technologies agroalimentaires, était aussi concerné par la visite. Il est opérationnel depuis la dernière rentrée universitaire.

Au cours de son déplacement, Bernard Emié a eu, aussi, des entretiens avec le wali de Blida et les autorités locales, et a rencontré des industriels locaux, et ce, pour étudier les possibilités de partenariat et de coopération entre les deux pays. A la fin, il s’est rendu avec sa délégation au cimetière chrétien de Blida dans le but d’étudier sa restauration et son réaménagement.