Un congrès maghrébin sur la lexicologie

Le Laboratoire de la langue arabe et de sa littérature, relevant de la faculté des langues et littératures de l’université Blida 2 d’El Affroun, a organisé son deuxième congrès maghrébin, avec la participation des universités du Maroc et de la Tunisie. Sa thématique a trait à la lexicologie et à l’acte traductionnel.

Son principal objectif est la formation continue des étudiants en doctorat dans la spécialité de la lexicologie relevant du département de la langue arabe et de sa littérature, lesquels ont apporté leur bienveillante contribution. Il vise, entre autres, à s’enquérir des efforts déployés par les chercheurs dans le domaine de la lexicologie et de la production de concepts, à lier la lexicologie et la traduction à l’environnement socio-économique, à regrouper les spécialistes en lexicologie et en traduction pour échanger leurs expériences et à s’enquérir de la réalité lexicologique et sa relation avec l’acte traductionnel dans le monde arabe, en général, et en Algérie, en particulier. Les thèmes abordés par les congressistes touchent quatre volets : la traduction et la production de concepts, les expériences de la production lexicologique dans le Monde arabe, les lexiques spécialisés dans les institutions algériennes et l’enseignement de la lexicologie et la production de concepts dans les enseignements général et supérieur en Algérie.

Plus d’une soixantaine de conférences sont présentées au cours de ce congrès qui a duré deux jours, les 27 et 28 février.