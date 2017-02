Réagissez

Un malaise social semble s’installer à l’Etablissement de la nouvelle ville de Bouinan (ENVB) depuis le mois de janvier passé. Il est dévoilé par une lettre adressée à sa tutelle, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville et dont El Watan détient une copie. Son contenu porte de graves accusations à l’encontre de sa direction, installée dernièrement. Il est fait part, entre autres, de la pratique par son gestionnaire principal, avec un âge avancé incompatible avec ce type de responsabilité, d’un management toxique (abus d’autorité, sanctions arbitraires et abusives, harcèlement moral…).

Il est à l’origine du désengagement et de la démobilisation du personnel de l’établissement, synonyme de démotivation préjudiciable à la concrétisation dans les délais impartis d’un projet aussi grandiose, est-il signalé.

Pour mener à bien ce projet d’envergure nationale nécessitant l’engagement, la mobilisation et la motivation de tout le personnel de l’EIC, les rédacteurs de cette doléance implorent et interpellent leur ministre de tutelle, à l’effet de s’impliquer pour rétablir un climat de travail sain et serein, synonyme de bonne gouvernance.