Un chauffeur de taxi de Blida sauvagement assassiné à Larbatache (Boumerdes)

Réagissez

Deux jours après sa mystérieuse disparition, un jeune chauffeur de taxi de Blida, prénommé Elias, la trentaine, a été retrouvé assassiné, dimanche soir, dans la wilaya de Boumerdes, aux alentours de la commune de Larbatache.

Tout remonte à vendredi dernier, en fin d’après-midi, lorsque deux femmes qui sortaient du Chu Frantz Fanon se sont présentées à la victime dont le véhicule était stationné non loin de l’hôpital, et ce, pour une course à Boumerdes. Professionnel, le chauffeur de taxi a considéré qu’il était de son devoir de transporter les deux clientes, et puis…pas de nouvelles.

Après des avis de recherche lancés sur les réseaux sociaux, la nouvelle de sa mort tragique tombe tel un couperet et a suscité l’émoi et l’indignation de plus d’un. La corporation des chauffeurs de taxi se dit consternée par cette nouvelle et tire la sonnette d’alarme à cause de l’insécurité qui ne cesse de caractériser un métier qualifié de ‘’dangereux’’.

Pour le motif du meurtre, il serait lié au vol de la voiture de la victime. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de ce drame et arrêter les commanditaires du crime. Entre temps, la corps de la victime qui a reçu plusieurs coups de poignard est au niveau de la morgue de l’hôpital de Rouiba pour les besoins de l’autopsie.