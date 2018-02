Un centre pour les enfants cancéreux

Réagissez

Au cours d’une conférence de presse animée récemment par les docteurs Moussaoui et Chakali, tous deux responsables de l’association El Badr d’aide aux malades atteints du cancer à Blida, ces derniers ont annoncé la réalisation d’un hôpital spécialisé dans la prise en charge des enfants cancéreux. (voir El Watan du 16/07/ 2017).

Cet hôpital sera implanté à 200 m du CHU Frantz Fanon, sur une parcelle de 3000 m2 attribuée par la wilaya. Selon le docteur Moussaoui, ce joyau architectural sera le premier en Algérie. C’est lors de plusieurs visites effectuées à l’étranger à l’occasion des colloques internationaux, notamment en Tunisie, en France, au Liban, que l’idée d’un hôpital pédiatrique spécialisé pour enfants cancéreux a germé, et va enfin voir le jour dans un futur proche.

Selon toujours le docteur Moussaoui, cette structure sanitaire sera dotée de deux pôles, le premier d’une capacité d’accueil de 60 lits, sera équipé d’un bloc opératoire, de salles de soins, rééducation et radiothérapie, alors que le 2e sera pédagogique et culturel, avec des salles de cours, des aires de jeux et 24 chambres pour les enfants malades accompagnés de leurs parents.

«Grâce à ce projet, nous comptons regrouper dans un même endroit tous les paramètres adéquats afin de mettre l’enfant dans un environnement sain, de lumière et familial, en mettant à sa disposition des soins appropriés, des activités ludiques, l’hébergement et la restauration. A travers tout cela, ces enfants auront plus de chances de guérison».

Une fois construit, ce centre d’oncologie pédiatrique réduira certainement la charge sur le CAC de l’hôpital Frantz Fanon de Blida et donnera plus de visibilité aux parents et de confiance quant à la guérison de leur progéniture.

En attendant ce joyau qui est à 100% algérien, et soutenu par tout un chacun, l’équipe de l’association El Badr est a encourager .