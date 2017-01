Un centre d’accueil pour les SDF

Réagissez

Sur initiative du wali, les éléments de la DAS et du Croissant-Rouge ont entamé en ces journées glaciales, une opération de prise en charge des personnes sans domicile fixe localisées sur les artères du centre-ville et sous les arcades des boulevards. L’opération a débuté la nuit en présence de la presse pour évacuer ces malheurs au nouveau centre d’accueil d’une capacité de 50 places ouvert spécialement à cette frange de la société. Il est situé à Ben Achour, en face du commissariat de police.

Le but de cette opération, selon Laghrib Ahmed, directeur de la DAS, vise à protéger cette frange de la société des risques de la rue et de leur assurer un repas chaud et un toit durant cette période de froid. Notons que deux SDF sont décédés ces derniers jours au centre-ville de Blida à cause du froid.