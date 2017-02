Réagissez

La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE), créée en décembre 2016 et regroupant les promoteurs issus des dispositifs de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej), la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) et l’Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem) a procédé, le 22 de ce mois, au niveau du Centre culturel de Bounaâma Djillali de Blida, à l’installation de son bureau de la wilaya dans la cacophonie. Ce bureau est composé de 17 membres, tous issus du dispositif Ansej. Il est fortement contesté et boycotté par les promoteurs issus du dispositif CNAC pour sa non-représentativité, ceux du dispositif Angem étant effacés.

Il est reproché, entre autres, à l’instance dirigeante de cette fédération, par les contestataires, l’installation en catimini du bureau de wilaya sans une campagne préalable d’information et de sensibilisation appropriée pour recueillir les adhésions, synonyme de l’exclusion consciente ou inconsciente des promoteurs issus des dispositifs CNAC et Angem de la direction de cette organisation patronale.