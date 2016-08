Un bel événement gâché par l’indifférence des autorités

Réagissez

De jolis poupons sont venus égayer le foyer de Monsieur et Madame Hamouda d’El Affroun. Félicitations aux heureux parents, aux familles Chiker et Hamouda, longue vie aux bébés et prompt rétablissement à la maman F.Z. âgée de 32 ans. Ils se prénomment Meriem, Abderrahmane, Abderrahim et Mohamed.

Oui, ce sont des quadruplés ! Et ils sont nés le 8 juillet 2016 à 18h30 à la maternité du service de gynécologie obstétrique de l’unité Hassiba Ben Bouali relevant du CHU de Blida. Si la fille pesait 1, 5 kg à la naissance, ses trois frères sont beaucoup plus «costauds», ils pesaient entre 2,300 kg et 2,600 kg et sont en très bonne santé, ainsi que leur maman.

Après un premier enfant, Youcef, né en 2012, après une année de mariage, les Hamouda ont dû attendre quatre ans pour connaître de nouveau la joie d’agrandir un peu plus la famille, et ce fut quatre enfants dans une seule grossesse menée à terme. «Je dois tenir cela de mes parents, puisqu’ils ont eu deux fois des jumeaux», précise Fatah, 32 ans, père des quadruplés. Un événement qui est enregistré pour la première fois dans la daïra d’El Affroun et qui a suscité beaucoup d’émotion chez les citoyens, dont certains ont promis d’aider la famille des nouveau-nés.

Quant aux autorités locales, ni le P/APC, ni la chef de daïra d’El Affroun, ni même le wali de Blida (ou son représentant), n’ont réagi positivement à l’événement. De la direction de l’action sociale (DAS) de Blida, le père des quatre bébés n’a bénéficié que de 8 boîtes de lait en poudre infantile et d’un lot insuffisant de couches, avant qu’on lui a signifié la deuxième fois, lorsqu’il est retourné chercher des boîtes de lait en poudre que le stock est épuisé et qu’il devait attendre qu’on le rappelle. Des promesses d’aide de particuliers, d’associations et des autorités locales, Fatah Hamouda en a eu, mais rien de concret jusqu’à présent.



Pas de réaction

Dans d’autres wilayas, le wali aurait instruit la direction de l’action sociale et de la solidarité pour une prise en charge totale de la famille. La daïra aurait ouvert une enquête sur les conditions d’hébergement de la famille et des bébés et l’ auraitfait bénéficier éventuellement d’un logement social. La DAS se serait distinguée par une aide financière. Quant à l’APC et en collaboration avec le service maternité de l’établissement de santé, elle aurait détaché une puéricultrice pour assister la maman à domicile dans l’entretien des bébés .

Quant aux associations locales, dans un élan de solidarité, elles auraient collecté auprès des commerçants, industriels et autres bienfaiteurs ce dont ont besoin ces bébés. «Sincèrement et vu les conditions d’habitation que j’endure depuis plusieurs années, j’appréhendais déjà la naissance d’un deuxième enfant», avoue Fatah Hamouda, simple fonctionnaire, père des quadruplés.

Et d’ajouter : « Avec cinq enfants de bas âge à charge, ce sera très difficile de les élever et de les éduquer correctement avec une seule paye et des conditions de logement pareilles.» Notons que Fatah a déjà déposé une demande de logement social en 2011. Il espère qu’avec la venue des quadruplés, les choses vont changer pour lui, vers le positif bien évidemment. Orphelin de mère, Fatah, 32 ans, vivait avec deux autres jeunes frères célibataires dans la maison familiale et occupait une seule pièce avec sa femme et son premier enfant avant l’arrivée des quadruplés.

Ses deux sœurs étant mariées, Fatah ne pouvait alors laisser sa femme seule avec ses enfants sans assistance et dans des conditions d’habitation difficiles. Actuellement, Fatah s’est installé chez ses beaux parents avec sa femme et leurs 5 enfants, à la cité Béni Mouiméne, sur les hauteurs de la ville d’El Affroun, où ils occupent deux pièces cuisine offerts provisoirement par son beau frère, au moment où la belle mère s’occupe de ses petits enfants et de sa fille.

En attendant des jours meilleurs, il serait souhaitable que des âmes charitables contribuent à rendre encore plus heureux et les parents et les quadruplés par une aide en contactant directement Fatah Hamouda, le papa de Meriem, Abderrahmane, Abderrahim, Mohamed et de leur frère ainé Youcef au : 0773 41 23 46.