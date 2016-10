Réagissez

Prête il y a déjà plusieurs mois et inaugurée la semaine passée par le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, l’Ecole coranique Kouider Bounedjar, ce joyau architectural arabo-musulman, est l’œuvre de l’association religieuse de la mosquée El Bachir El Ibrahim jouxtant cet édifice, elle vient à point afin que les différents récitants du Coran peaufinent plus leur savoir à la lecture et l’apprentissage du Saint Coran.

Cette structure de l’enseignement permet aussi à chaque Boufarikois et autres de s’imprégner davantage dans la culture de l’apprentissage du Coran, dans toutes ses techniques, comme tracé par l’équipe pédagogique qui encadrera cette école. Elle est dotée de toutes les commodités nécessaires dont une salle de conférences de plus de 100 places, 8 classes aux normes pédagogiques pour le préscolaire, des cours d’alphabétisation, de la linguistique coranique et la calligraphie arabo-musulmane pour ceux ayant un niveau adéquat.

Tous les apprenants et autres auront droit à l’accès à une grande bibliothèque et deux grandes salles de lecture. Des chambres, une salle à manger et une terrasse au 4e étage pour le bien-être des invités qui viennent de loin pour partager leur savoir à travers des conférences ou séminaires qui seront certainement programmés à l’avenir.

«C’est tout à l’honneur des Boufarikois, c’est un acquis considérable, grâce aux dons, en nature et fournitures, de personnes généreuses, car notre association n’a jamais accepté l’argent ou les chèques, c’est le donateur lui même qui paye la marchandise commandée», confie un responsable de cette école.

Ce prestigieux édifice ouvrira ses portes incessamment et vu son emplacement idéal, les derniers arrivés n’auront pas de chance d’être parmi les apprenants. Alors à vos marques citoyens !