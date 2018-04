Transport : Baba Ali-Bouinan par autoroute

Réagissez

L’axe autoroutier reliant la localité de Tabaïnette (Bouinan) à Baba Ali (Alger) a été inauguré récemment par Abdelghani Zaâlane, ministre des Travaux publics et des Transports. Il s’agit du chemin de wilaya 114 (CW114), considéré comme une pénétrante qui mène à l’autoroute Est-Ouest.

Ce projet, qui a nécessité 45 mois de travaux, a été réalisé par le groupe ETRHB Haddad. «La ville nouvelle de Bouinan abritera dans les mois à venir un grand pôle urbain de 500 000 habitants. Cet axe autoroutier, de 14 km, contribuera à désengorger cette importante ville et évitera les longs bouchons sur l’étroite route qui passe par Bouinan, réduisant ainsi le temps de parcours et les souffrances endurées aux automobilistes», a-t-il déclaré.

Le même axe autoroutier permettra aussi aux Algérois de visiter les montagnes de Chréa sans pour autant passer par le centre-ville de Blida et perdre beaucoup de temps à cause de la circulation. Ils peuvent ainsi emprunter le chemin autoroutier en question (CW114), et ce, avant d’emprunter la route de Chréa à partir de Tabaïnette.

«Le CW114 contribuera également à désenclaver la zone industrielle de Baba Ali, en la reliant directement à l’autoroute», a ajouté Abdelghani Zaâlane. Toutefois, une solution doit être trouvée pour les futurs habitants de la ville nouvelle voulant se rendre à Blida. Là, un sérieux problème va se poser, puisque la route actuelle est étroite et déjà souvent bouchonnée.