«Tout est prêt pour une bonne année scolaire»

Propos recueillis par T . Bouhamidi

On constate de visu une saignée dans le départ en retraite de plus de 1500 enseignants cette année ; cela risquera-t-il de causer un vide pédagogique ?

Non pas du tout, hormis les 120 postes en physique et 24 en mathématiques dans le cycle moyen, tous les autres postes, tous paliers confondus, sont pourvus d’enseignants. On a procédé d’abord au recrutement des professeurs de l’ENS, ensuite ceux que nous avons formés après avoir passé le concours en 2016 et cette année. Il faut rappeler qu’on prépare la rentrée 2017/2018 depuis 4 mois déjà.



Parlons de la disponibilité des manuels scolaires de 2e génération…

La distribution des anciens livres de l’ancien programme a débuté à la mi-février et continuera jusqu’au 14 mai, elle est de l’ordre de 95% jusqu’à 100% dans certains établissements. Concernant les nouveaux manuels, on a déjà commencé leur dispatching par daïra et d’ici la fin de la semaine, tous les manuels scolaires seront disponibles dans tous les établissements.



Qu’en est- il des cantines scolaires, surtout celles du primaire ?

Au primaire, les cantines sont au nombre de 191 à travers la wilaya. Cette année, ces dernières restent gérées par l’APC, mais sous le regard bienveillant de l’académie pour une meilleure prise en charge alimentaire de l’enfant.