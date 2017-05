Réagissez

La préparation des différents examens de fin d’année arrive à terme, et d’après Ghanima Aït Brahim, directrice de l’éducation de la wilaya de Blida, «tout est fin prêt pour un déroulement convenable de ces échéances» a-t-elle annoncé, lors du conseil de wilaya tenu mardi dernier à la salle des réunions de l’exécutif.

L’examen du baccalauréat concerne 21 328 candidats (dont 6 287 libres), lesquels composeront dans 56 centres et seront chapeautés par 5 314 encadreurs.

Deux lycées, El Feth, à Blida, et Boudiaf, à El Affroun, sont retenus comme centres de correction, du 21 juin au 11 juillet 2017, alors que le lycée Benteftifa, de Blida, est programmé pour être un centre de regroupement des copies, du 9 juin au 9 juillet.

Pour les épreuves du BEM, 16 654 élèves, dont 9 132 filles, passeront cet examen dans 45 centres sur les 10 daïras que compte la wilaya de Blida. Un seul centre de correction est retenu, il s’agit du lycée Ibn Toumert de Boufarik, entre le 12 et le 24 juin 2017.

L’examen de fin de cycle primaire (26 183 élèves dont 12 584 filles) est prévu pour le 24 mai 2017, les candidats seront répartis à travers les 357 centres d’examen réservés à cet effet. Pour rappel, l’année d’avant, la wilaya de Blida a eu un résultat acceptable pour les trois cycles: -91% pour l’examen de fin du cycle primaire (ex-sixième), -60% de réussite pour le BEM et 57 % pour le bac, les meilleures moyennes ont été obtenues par les élèves du lycée des cadets de Blida.