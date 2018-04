«Tous les chauffeurs relevant des catégories C et E doivent avoir le brevet professionnel avant septembre 2019»

Réagissez

Comme vous le savez, tous les chauffeurs de poids lourds, de transport en commun et des produits inflammables doivent avoir un brevet professionnel pour pouvoir circuler. L’ultimatum a été fixé au mois d’août 2019. La décision a été prise au mois de juillet 2017 par l’Etat, afin de professionnaliser le métier de chauffeur et de minimiser les accidents et les pertes humaines sur nos routes. Suite à cela, il est donc nécessaire de créer des centres de formation pour l’obtention de ce genre de brevet.

Au mois de février dernier, nous avons ouvert le premier établissement de la wilaya de Blida. Appelé El Amen et situé dans la commune de La Chiffa, il est parmi les rares centres de cette vocation à l’échelle nationale. Il s’agit d’un centre de formation pour l’obtention du brevet professionnel de conducteur de véhicules et transport de personnes et de marchandises. Il est agréé par l’Etat, soit par le ministère des Travaux publics et des Transports. On met à la disposition de nos stagiaires toutes les conditions nécessaires et un matériel adéquat pour une formation de qualité, avec un encadrement de professionnels expérimentés.



Y a-t-il des conditions pour se former ?

Il faut avoir un permis de conduire de catégories C et E, en activité ou au chômage. Nous avons établi des conventions avec des sociétés de transport et nous faisons de notre mieux pour satisfaire la forte demande de nos clients. Rien qu’avec l’OAIC, nous leur avons formé 45 chauffeurs. Nous venons de lancer la sixième promotion. En moyenne, la formation, contenant le volet théorique et la pratique, se fait pendant 72 heures, soit durant une douzaine de jours en moyenne.

On cible aussi les émigrés qui veulent avoir un brevet international à moindre coût (45 000 DA). Parmi les modules enseignés, le respect de la réglementation et comment agir en cas d’accident. La nécessité d’exiger ce brevet au chauffeur est une bonne chose pour élever leur niveau dans leur domaine et leur inculquer la culture de la prudence et du respect du code de la route.