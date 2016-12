Réagissez

Délaissé depuis plus de deux années, le parc citadin de Bahli, localité située à la sortie est de la commune de Soumaâ, connaît actuellement et depuis un mois un nouveau départ pour sa réalisation.

Ce parc sera un important lieu de détente, il est implanté au beau milieu de la forêt de Bahli, sur l’axe de la RN 29, à proximité d’un centre de loisirs, lui aussi abandonné. Le nouveau parc s’étend sur une superficie de 11 ha, avec une enveloppe de 10 milliards 500 millions de centimes. Avant, le parc avait été confié à une entreprise privée qui a mis la clé sous le paillasson après quelques mètres cubes de béton. La forêt de Bahli est connue pour sa diversité florale et son calme, où beaucoup de familles viennent pour une évasion de quelques heures. «On va garder l’originalité du site, on va aménager une grande partie de ce lieu de détente tout en utilisant la matière noble qui est le bois afin de préserver la spécificité du parc», déclare le directeur de l’environnement.

Une partie de ce parc sera doté d’un ensemble de prestations pour les visiteurs, dont : des cafétérias, des fast-foods, ainsi que 08 boutiques commerciales avec des activités artisanales de la région. Pour se divertir, des aires de jeux et de détente seront conçues pour la circonstance, avec un espace de lecture en plein air et au milieu de la verdure. Et pour garder la forme, un stade de football, avec toutes les commodités nécessaires, fait partie aussi du plan.

Pour faire de ce parc un espace de loisirs, de divertissements et de détente par excellence et créer plus de 60 emplois à plein temps, des structures de proximité telles que la police, la Protection civile et la conservation des forêts seront des plus utiles, car ce parc est appelé à devenir un pôle touristique, économique et écologique. Ce lieu de détente sera opérationnelle dès la fin du 1er trimestre de l’année 2018 et avec sa panoplie des différentes structures, il fera sans doute le bonheur des familles de la région et celles des wilayas avoisinantes.