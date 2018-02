Soumaa : Le camp de jeunes toujours fermé...

Réagissez

Fermé au public depuis bien longtemps, le camp de jeunes et de loisirs situé à proximité d’une très belle forêt dense et récréative appelée «Ghabet Sidi Youcef» ou «Behli» procurait joie et repos à des dizaines de familles de tout bord, surtout les week-ends et en été pour ceux qui préfèrent la forêt à la plage.

Les bambins se prélassaient en jouant sur un espace de verdure tout en contemplant une variété de volailles : poules, coqs, paons et autres... Hélas, ce petit joyau de la distraction est tombé aux oubliettes, les salles de jeux, cafétéria et bibliothèque ont été fermées et quelques salles squattées par quelques familles qui ont été placées provisoirement après que leurs habitations précaires se sont effondrées il y a déjà quelques années. Aucune des autorités responsables, APC, APW, DJS ou Wilaya, ne s’est penchée sur le cas de ces familles afin de réhabiliter ce centre et lui rendre sa vocation première afin que joie et prospérité reviennent pour les milliers de familles et jeunes habitants la région.