Soumâa (Blida) : Mise en service de la nouvelle polyclinique, mais…

Une structure sanitaire de grande envergure tant attendue par la population de la commune de Soumâa vient d’être mise en service. La polyclinique, nouvellement livrée, est restée en stand-by depuis plus de 7 mois après l’achèvement des travaux, et ce, à cause de l’absence d’équipements et de personnel.

Même si elle a été inaugurée, il y a un mois, elle ne dispose pas encore d’équipements médicaux indispensables à son fonctionnement: manque de système de numérisation en salle de radiologie, laissant cette dernière non fonctionnelle, laboratoire d’analyse non encore mis en service à cause du manque d’un petit matériel très futile, les 4 chirurgiens-dentistes qui y sont affectés et leurs deux fauteuils dentaires n’auront pas de patient pour une extraction ou autre soin, car deux paillasses manquent dans chaque salle. Hormis la pédiatrie, la médecine interne, la néphrologie et la gynécologie, beaucoup de spécialités affichées manquent à la polyclinique. «Dans les jours qui viennent, d’autres spécialités verront le jour dans notre établissement, telles que la dermatologie, la chirurgie générale et infantile, l’hématologie et la neurologie.

On a même prévu un centre pilote de mammographie qui servira dans un futur proche toute la région de Blida. Le manque de personnel et le défaut d’ambulance contraignent la polyclinique à fermer ses portes à 16h, avec un horaire étalé de 16h à 20h qu’assurent un médecin et un infirmier», déclare le premier responsable de la structure. «Il s’agit d’une structure sanitaire très bénéfique pour l’ensemble de la population de notre ville, et ce, malgré le manque de moyens et de personnel, mais on va faire avec en attendant d’autres améliorations. Cela nous évitera le déplacement vers Boufarik ou Blida», souligne un habitant de Soumâa. Et d’ajouter : «Nous aimerions aussi une unité d’Urgences médicco-chirurgicale (UMC) H24, où les habitants, sans moyen de transport, auront la possibilité de subir des soins d’urgence pas loin de chez eux.»