A défaut d’agir sur les tarifs de l’électricité et du gaz, en hausse, la Société de distribution de l’électricité et du gaz du Centre (SDC-Blid, lance une campagne de sensibilisation contre le gaspillage de l’énergie afin d’éviter la surconsommation, car la société n’arrive pas à satisfaire la demande croissante en énergie avec les moyens dont elle dispose. Pour l’intérêt général, Yacine Redouane, directeur de la SDC Centre, invite les clients à revoir leur consommation excessive d’énergie, où il compare, à titre d’exemple, que la consommation d’un foyer algérien dépasse de loin la consommation d’un Européen, dix fois plus, selon lui.

A cet effet, «il est de notre devoir et de notre conscience de donner des consignes pour rationaliser l’utilisation de cette énergie que d’autres peinent à avoir.

Et si nos consignes sont suivies, il y aura diminution de la facture, jusqu’à 40%, la participation effective à la poursuite de distribution d’énergie et diminution de la surcharge demandée avec efficacité et la diminution de la surcharge sur les stations de production et les réseaux de transport et de distribution». La campagne en question durera toute l’année 2017. Un bureau de conseil sera installé à l’entrée de chaque agence pour fournir l’ensemble des consignes portant sur l’utilisation rationnelle de l’électricité.