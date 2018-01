Saisie de 20 quintaux de faux tabac à chiquer à Blida

Réagissez

Vingt quintaux de faux tabac à chiquer ont été saisis récemment par la police, a-t-on appris auprès de la sûreté de wilaya.

Agissant sur informations, les éléments de la brigade économique et financière du service de la police judiciaire de Blida, munis d’un mandat de perquisition, ont découvert un atelier clandestin de fabrication de tabac à chiquer contrefait et nocif pour la santé de marques diverses et saisi cinq quintaux de ce produit dangereux, sur les hauteurs de Bouarfa, dans un endroit isolé, loin des regards.

Poursuivant leurs recherches, les policiers, plus précisément dans la wilaya de Tipasa, ont également découvert un deuxième atelier de production de faux tabac à chiquer dont la consommation pourrait être dangereuse à cause de l’absence du minimum d’hygiène et des ingrédients utilisés.

Là, ils ont saisi 15 quintaux de chique et de matière première et du matériel de production de tabac, ainsi que plus de 18 800 sachets portant des marques connues sur le marché et un camion pour la livraison. Cette opération a abouti à l’arrestation de quatre personnes âgées de 30 à 48 ans qui ont été traduites en justice.