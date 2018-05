Réagissez

L a préservation et la protection du quartier «Douirette», un édifice architectural par excellence qui a une symbolique particulière pour les citoyens de Blida, figure parmi les préoccupations majeures des pouvoirs publics de la wilaya et en particulier du wali, qui s’attelle à lui rendre son lustre d’antan.

En effet, lors d’ un conseil de l’exécutif de wilaya, tenu récemment, Layadha Mostefa, wali de Blida, a instruit les directeurs concernés pour préparer une étude technique afin de restaurer l’antique quartier de «Douirette», dans le cadre de la préservation du patrimoine historique et culturel des différents sites existants dans la wilaya, dont Blida et Boufarik. Ce dernier a même fait part de son souhait que l’opération de restauration du quartier «Douirette» soit similaire que celle entreprise pour la Casbah d’Alger, tout en affirmant à son exécutif que le quartier de «Douirette» est un site historique très important englobant une identité nationale et un parfum d’histoire.