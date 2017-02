Réagissez

Le vendredi 13 octobre 1989, jour du Mawlid Ennabawi, Refsi Toufik, un enfant de 12 ans du douar de Amroussa, dans la commune de Bouinane (wilaya de Blida) a vécu un drame horrible qui va changer le cours de sa vie.

Une semaine auparavant, Toufik avait découvert, lors d’une randonnée pédestre dans la montagne, un objet insolite qu’il ramena à la maison et cacha soigneusement : c’était son trésor et son secret. Le vendredi donc, désœuvré, il se rappela de la «chose». Il la sortit de sa cachette et tenta d’en percer le mystère… à l’aide d’un marteau. C’était un obus datant de la période coloniale, laissé par les militaires français. Un bruit assourdissant, sinistre, déchira l’air figé de ce petit douar, d’habitude si paisible.

Toufik reçut au visage, au cou et à la jambe, les éclats de l’obus qu’il venait de faire exploser. Pourquoi en parler, maintenant, 29 ans plus tard ? Parce que Toufik a, aujourd’hui, 40 ans, qu’il est marié et père de trois enfants. Toufik a perdu, dans l’explosion de l’obus, son œil droit, il souffre encore de plusieurs blessures au niveau de l’épaule droite et de la jambe. Il a un taux d’incapacité de 65% et perçoit une maigre pension de onze mille dinars. «Qu’est-ce que onze dinars avec la cherté de la vie que nous subissons ?

Considéré comme retraité, je ne peux même pas travailler parallèlement ! En tout cas, même si je le voulais, je ne pourrais pas ! Je lance un appel de détresse au ministère des Moudjahidine, je leur demande de revoir ma pension à la hausse. En tant que blessé de guerre (car c’est ainsi que je suis classé), je dois percevoir une pension plus conséquente, ou du moins, plus décente ! Je n’arrive pas à subvenir au x besoins de ma famille». Refsi Toufik, le «moudjahid» né après l’indépendance, le blessé de guerre, sans faire de guerre, la victime innocente de l’explosion d’un engin «oublié» par l’armée française après son départ, attend «des responsables de reconsidérer son cas et de lui permettre de vivre décemment avec sa famille dans l’Algérie indépendante».