Raccordement des logements de la nouvelle ville de Bouinan aux réseaux divers

Le wali de Blida, Abdelkader Bouazghi, a insisté, jeudi dernier, sur l’impératif du raccordement des logements de la nouvelle ville de Bouinan, 7000 unités AADL en cours de parachèvement, aux réseaux divers, «dans les plus brefs délais».

Lors d’une rencontre avec différents responsables locaux des secteurs de l’énergie et des ressources en eau, ainsi que des chargés du projet. Le chef de l’exécutif les a instruit sur la «nécessité d’accélérer le raccordement de ces logements aux réseaux divers (eau, assainissement, électricité et gaz), en vue de leur livraison dans un délai n’excédant pas un mois et demi», a-t-il souligné. Les responsables concernés se sont engagés au parachèvement des ces travaux de raccordement dans les délais fixés par le wali.

Cette réunion fait suite à la rencontre de mardi, ayant regroupé le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, et celui des Ressources en eau et de l’Environnement, Abdelkader Ouali, ayant donné lieu à un accord, sur l’accélération des projets en cours dans le domaine des ressources en eau, notamment ceux relatifs à la réalisation de forages, stations de pompage et réservoirs d’eau.