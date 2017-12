Réagissez

ll y a longtemps qu’on entend que la commercialisation des pétards et des feux d’artifice est interdite, mais à chaque célébration de la fête religieuse du Mawlid Ennabawi, ces produits prohibés dangereux font leur apparition sur les étals un peu partout en Algérie. On y trouve toutes sortes de «m’hareq», de la petite détonation à la grande déflagration. Le commerce de ces produits pyrotechniques connaît une nette propagation, en dépit de la lutte officielle et de la mise en garde des services de contrôle et de sécurité. Mais d’où proviennent ces produits ? L’ensemble des saisies de cette marchandise démontre que ce n’est plus l’affaire de petits trafiquants de cabas, mais sûrement à travers des containers, soit frauduleusement ou à travers une licence d’importation non dévoilée. La question reste toujours posée : qui introduit les pétards en Algérie ?