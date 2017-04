Réagissez

Tous les Boufarikois sont conscients de la gravité de la situation dans laquelle se trouvent les deux disciplines sportives fétiches de leur ville, le football et le basket-ball.

En ces moments de crise, les sponsors se font très rares, les subventions qui émanent de l’APC, de la DJS ou de la wilaya tardent à venir et beaucoup de promesses non tenues sèment la zizanie au sein des équipes. Les joueurs et le staff ne sont pas payés depuis des mois, ce qui engendre un dysfonctionnement dans les équipes sportives, surtout celle du football, causant ainsi un mauvais rendement des joueurs sur le terrain et un mauvais résultat qui mènera, à coup sûr, l’équipe vers une débâcle totale.

En basket-ball, les problèmes financiers qu’endure le club depuis le dé-but de saison n’ont toutefois pas influé sur les résultats. L’équipe carbure et est classée en deuxième position, à un point du leader du GSPétrolier.

«On est dans une situation agonisante. Mais en dépit du problème financier que nous vivons, les résultats parlent d’eux-mêmes, et cela par la volonté de ces jeunes basket-teurs et du staff que nous tenons encore debout, mais cela ne va pas durer longtemps, car les joueurs demandent leurs dus, et c’est leur droit, car ils ont donné beaucoup et ils n’ont rien reçu malgré leur amour pour le club. La situation est critique, on peut décrocher à tout moment !», alerte le président Khaled Mehnaoui.